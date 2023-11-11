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Блогер из Казахстана вызвал на бой сына Кадырова (видео)

Блогер из Казахстана вызвал на бой сына Кадырова (видео)

Недавно несовершеннолетний сын Рамазана Кадырова Адам похвастался победой в спарринге над 9-м номером среднего веса UFC в промоушене Хамзатом Чимаевым.

Блогер из Казахстана Олжас Рахимжанов засомневался в спортивных способностях сына чеченского лидера, а потому вызвал его на бой.

«Я хочу, чтобы «Файтинг» организовал мне бой с сыном Рамзана Кадырова. Чисто спортивный интерес. Он же смог вырубить Хамзата Чимаева, а сможет ли он вырубить обычного пацанчика с аула? Если ты это увидел, сын Рамзана Кадырова, давай организуем бой. Это тебе не спарринг с Хамзатом Чимаевым», – обратился блогер.

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