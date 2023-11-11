Российский эксперт: И Израилю, и Украине еще долго придется расти до Азербайджана

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Бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube проанализировал ход противостояний Украина-Россия и Израиль-ХАМАС и привел в пример грамотную информационную политику Азербайджана, указал на ее роль в военной победе Баку над Ереваном, сообщает Minval.

«Эта тема нечасто является топом в мировых СМИ или в обсуждениях аналитиков. Вряд ли кто-нибудь проводил аналогии и ставил Азербайджан в пример Израилю и Украине одновременно. Я думаю, что мы имеем все основания это сделать. Азербайджан в современных реалиях показывает и Украине, и Израилю пример, как надо воевать.

И Израилю, и Украине еще долго придется расти до Азербайджана, и вот почему.

В современных войнах очень важную роль играет информационная составляющая, причем, намного более важную, чем во всех предыдущих войнах. Войны ведутся в информационную эпоху при огромном развитии средств коммуникаций, когда даже телевизор утратил свою монополию в качестве главного источника информации. Социальные сети рулят, информационное пространство огромно, война идет в прямом эфире, на каждое действие идет реакция, причем, порой довольно далеких от войны людей.

Войны идут в ситуации, когда информация играет колоссальную роль», – убежден Чернышевский.

«В информационных войнах крайне важно для хода войны настоящей, кто одерживает в них победу. Так, для Украины битва за американское общественное мнение, за мнение американской элиты даже важнее любого военного сражения, потому что от позиции Украины в западном общественном мнении, во мнении западных элит, во мнении американского правительства зависит, сумеет ли Украина одержать победу в войне или она ее проиграет. Просто потому, что Украина ведет войну не на свое оружие и не на свои деньги, а на чужое оружие и на чужие деньги. Вот если бы Украина имела хотя бы 80 процентов своего собственного вооружения и могла бы вести войну на собственные деньги – это было бы другое дело. Украина ведет война на чужие деньги, поэтому она критически зависит от своих союзников по коалиции «Рамштайн».

При этом Украина не стала максимизировать свои усилия на информационном поприще, поэтому она сейчас имеет то, что имеет. Украина зависит от информационной составляющей больше, чем от чисто военной», – заявил он.

«Но и Израиль, как это ни странно, зависит от нее примерно так же. Мы это видим, когда американцы устами своих самых высокопоставленных представителей говорят: «Ребята, у вас осталось 2-3 недели, чтобы закончить свою войну, иначе мы не сможем вам по-прежнему помогать и поддерживать. Мы не выдерживаем давления международного общественного мнения и общественного давления в самих США». Так что Израиль тоже сильно зависит от общественного мнения.

А Азербайджан зависел? Конечно же, зависел. Азербайджан тоже небольшая страна, которая стояла перед ситуацией, мягко говоря, совсем в информационном плане неблагоприятной. Когда была армянская агрессия в Азербайджане, когда армяне захватили часть Азербайджана, в стране было минимум 700 тысяч беженцев, а может и миллион. И кто-нибудь на Западе хотя бы слезинку пролил по этим беженцам, которых выгоняли из их домов, отбирали имущество, убивали, насиловали? Никто. Запад это все проглотил, потому что тогда, в 90-е годы, Армения абсолютно доминировала в информационной повестке. Армяне были молодцами, а азербайджанцы – какими-то злобными турками, которых вообще не надо жалеть. Запад закрыл на это глаза.

В 90-е годы Азербайджан проиграл не только Первую Карабахскую войну, но и информационную», – констатирует эксперт.

«И что мы теперь видим? Что Азербайджан абсолютно блистательно провел войну в Карабахе и полностью победил во время этой войны в информационном поле. То есть, информационная составляющая войны, которая крайне важна, Азербайджаном была отыграна на все сто процентов.

А армяне считали, что они такие великие, что все за армян, что азербайджанцы – это какие-то злобные варвары, которых никто не любит, и вдруг весь мир оказался на стороне Азербайджана.

Да, сейчас раздаются отдельные голоса, в том числе на Западе, против Азербайджана, причем, совершенно лживые голоса, потому что они абсолютно игнорируют реальность. Но после драки кулаками не машут, и они, эти голоса, все равно тонут в общем позитивном отношении. Азербайджан решил карабахский вопрос, армяне ушли, но их никто не выгонял. Это даже Европарламент и евродепутаты признали. Армяне ушли сами, никем не гонимые, потому что у них рыльце было в пушку, потому что у них совесть была нечистой. Потому что все они были либо замешаны в изгнании азербайджанцев 30 лет назад, либо у них были родственники в террористическом образовании, которое называлось «армией Нагорного Карабаха». Поэтому они боялись, что соседи-азербайджанцы вернутся и спросят: «А где мое имущество, а где мой дом, а где моя машина?» И увидят мечети, которые были испоганены армянами, увидят разоренные азербайджанские села. Поэтому армяне и убежали. Убежали, потому что они считали себя виноватыми. Весь народ в Карабахе был виноват перед азербайджанцами. Они устыдились и от страха убежали», – заявил историк.

«Получается, Азербайджан победил в ситуации, в которой очень трудно победить. Когда произошел массовый исход армянского населения из Карабаха. Это довольно щекотливая и сложная ситуация. Здесь крайне легко было оказаться виноватым, но Азербайджан не оказался. То есть, информационную повестку Азербайджан выиграл полностью. И война была очень короткой – всего двое суток. За двое суток Азербайджан одержал победу, тем самым обеспечив блицкриг. А это необходимое условие.

А вот когда Израиль говорит, что он 3-4 месяца собирается воевать в Газе, то это выглядит как полное непонимание израильским руководством того, как ведутся современные войны. На мой взгляд, Израиль устарел как государство, а израильская армия неспособна вести современную войну, она ведет допотопную войну 20-го века. Она хорошо подготовлена к этой войне, но эта война устаревшая. А израильское государство абсолютно «забронзовело» и закостенело. И поэтому оно потерпело сокрушительное поражение 7 октября. И поэтому огромная израильская армия воюет с 30-тысячной армией террористов, и война у нее идет не сказать, чтобы уж очень здорово, хотя Израиль побеждает. Да, армия побеждает, а информационно Израиль проигрывает. ХАМАС уделал Израиль в информационной войне», – считает он.

«С Украиной положение аналогичное. Украинцы на первом этапе войны получили гигантскую волну сочувствия во всем мире, была блестящая проукраинская повестка, и они на этой волне решили, что все всегда так и будет. И теперь они с удивлением обнаружили, что Третий мир от них отвернулся, что глобальный Юг склонен поддерживать Россию, что в Америке вдруг поднимают голову те, кто говорят: «А зачем нам вообще эта Украина?»

Украина, как и Израиль, ничего не делает для того, чтобы показать свою правоту», – заявил Чернышевский.

«А Азербайджан показал нам, что и как надо делать. Азербайджан подготовился к войне, подготовил информационную площадку, полностью переиграл армянское государство в информационном сражении и осуществил блицкриг. Короткая война – это как раз то, что нужно было. Это и следует понимать. Азербайджан своим блицкригом и информационной составляющей дает абсолютно безупречный пример и Украине, и Израилю. Из трех последних войн современной была только одна – Карабахская. Молниеносная война, при блистательном информационном сопровождении. Вопрос был решен за двое суток», – напоминает он.

«Украинская война – это война 1915 года, а израильская война – война 1980-го года. Это устаревшие войны. Поэтому и проблемы возникают. Украина не может победить, хотя и знает, как это сделать. Просто у нее сил не хватает по разным причинам. А Израиль может, но он не знает, как именно. Он устарел как государственная структура. Вот это все и работает против этих стран», – подытожил эксперт.