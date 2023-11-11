Азербайджан на правильном пути, и никакие мирзояны не свернут нас с него

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая 9 ноября 2023 года в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, позволил себе новую порцию бредовых нападок в адрес Азербайджана. В частности, он обвинил нашу страну в проведении в Карабахе пресловутых «этнических чисток» и «уничтожении» в этом регионе объектов культурного наследия и исторических памятников.

Разумеется, МИД Азербайджана не оставил без незамедлительной реакции очередную выходку ереванских коллег. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде выступил с комментариями по поводу заявления Мирзояна, решительно отвергнув выдвинутые против нашего государства совершенно необоснованные и полные фальсификаций обвинения.

В том, что армянская сторона будет теперь злоупотреблять всевозможными международными трибунами и платформами для распространения лжи и очернения безупречно проведенных ВС Азербайджана антитеррористических мероприятий локального характера, сомневаться не приходится. Очевидно, в Армении решили, что, раз уже не получается добиться собственных успехов, то остается теперь умалить, а то и вовсе бросить тень на достижения других. Вот и ринулись теперь в Ереване перекладывать вину за провал затеи с «миацумом» на нашу страну, которая сделала то, что должна была сделать на – восстановила территориальную целостность и вырезала злокачественный очаг на своем теле. При этом здоровым клеткам было предложено остаться и интегрироваться в общий организм. Однако в источнике скверны, который располагался в соседней стране, было сделано всё, чтобы убедить абсолютно всех армян покинуть свои дома и переехать в Армению, что ими и было сделано на совершенно добровольной основе.

И вдруг те, кто призывал своих соотечественников переехать, начинают нас обвинять в этнических чистках – нас, которые неоднократно предлагали местному населению остаться и принять гражданство. И обвинять нас стали те, кто сами провели этнические чистки против азербайджанцев, причем в их наиболее отвратительной форме.

Естественно, бредовые обвинения Мирзояна и его соотечественников у власти прямо противоречат докладам и заявлениям представителей специализированных структур ООН, которые посещают регион, а также активно действуют в этой стране. Международные наблюдатели, посетившие регион, не зафиксировали вообще никаких признаков этнических чисток. И, самое главное, в Ереване об этом очень хорошо знают. Знают, но чувствуют свое бессилие. Ведь как-то же надо объяснить своему населению, как так случилось, что жителям пришлось встать и уйти. Кто же теперь признается, что сами руководители как Армении, так и лидеры хунты убедили карабахских армян собраться и отправиться в Гёрус. Поэтому и был наспех выдуман миф об «этнических чистках».

Что касается утверждений об угрозе культурным и историческим памятникам в Карабахском регионе Азербайджана, то в МИД Азербайджана отметили, что кощунственно то, что Армения, известная умышленным разрушением, присвоением, изменением, а также незаконным перемещением нашего культурного наследия на бывших оккупированных территориях нашей страны и в Армении, сама спешит обвинить Азербайджан в этом вопросе. При этом ссылка на решения Международного Суда ООН, в которых отмечается лишь о НЕОБХОДИМОСТИ (не более того) охраны памятников культурного наследия, но нет ни слова о каких-то уже установленных фактах, является мирзояновской спекуляцией. Всем очень хорошо известно, что исторические и религиозные памятники, расположенные на суверенных территориях Азербайджана, являются нашим национально-культурным наследием и охраняются независимо от их происхождения, светской или религиозной принадлежности. Это подтверждают свидетельства многочисленных нейтральных экспертов, посетивших наш регион.

С другой стороны, мы очень хорошо понимаем источник ревности Армении, которая, собственно, и подтолкнула Мирзояна к такому полному желчи выступлению. А всё дело в том, что Азербайджан был избран вице-президентом на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Тот самый Азербайджана, который Армения пыталась и пытается безуспешно очернять своей клеветнической компанией.

А значит, мы на правильном пути, и мировое сообщество на нашей стороне.

Азиза Л.