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Азербайджан призывает Армению к миру

Азербайджан призывает Армению к миру

«Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную клеветническую риторику в отношении нашей страны с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества».

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджанской Республики.

«Надеемся, что Армения адекватно ответит на призывы Азербайджана к нормализации отношений, подписанию мирного договора в ближайшее время», – отмечает внешнеполитическое ведомство.

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