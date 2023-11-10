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Астрофизики зафиксировали «бегство» сотен звезд из Млечного Пути

Астрофизики зафиксировали «бегство» сотен звезд из Млечного Пути

Испанские астрофизики из Института космических наук Университета Барселоны с помощью космического телескопа Gaia обнаружили более сотни массивных звезд, которые оказались выброшены из нашей галактики Млечный Путь в межгалактическое пространство. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysicals (A&A).

Команда сопоставила данные Gaia со звездными каталогами, регистрирующими молодые и яркие звезды спектральных классов O и Be. Оба типа представляют собой массивные светила с коротким сроком жизни.
Исследователи выявили 417 звезд O-типа и 1335 звезд Be-типа, присутствующие как в каталогах, так и в результатах наблюдения телескопа. Сравнив информацию о местоположении небесных тел в разных источниках, группа пришла к выводу, что сегодня прочь из Млечного Пути улетают 106 звезд O-типа и 69 звезд Be-типа.

«Значительная часть массивных звезд — это «убегающие» звезды. Эти звезды движутся со значительной скоростью относительно своего окружения», — объяснили авторы доклада.

Ученые допускают, что общее количество покидающих нашу галактику звезд может быть намного больше и доходить до 10 млн, однако это остается лишь гипотезой. Кроме того, астрофизики не до конца понимают, какой именно механизм выбрасывает светила в межгалактические пространства.

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