Лейла Абдуллаева ответила Пашиняну

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Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева на панельной дискуссии, проведенной в рамках Парижского Форума Мира, ответила премьер-министру Армении Николу Пашиняну и модератору, адресовавшему предвзятые вопросы об Азербайджане, передает АПА.

Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии, в которой он принял участие вместе со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, обвинил азербайджанскую сторону в том, что пятисторонняя встреча не состоялась в Гранаде, и заявил, что Азербайджан отказался от ранее согласованной встречи.

Лейла Абдуллаева, выступившая в качестве слушателя на дискуссии, сначала обратила внимание на предвзятость вопросов модератора:

«Модератор, вы подчеркнули, что обеспокоены «угрозами», которые Азербайджан предпринимает во Франции в отношении Армении. Позвольте мне обратить ваше внимание на то, что эти «угрозы» совершенно необоснованны. Это связано с тем, что Азербайджан до сих пор восстанавливает суверенитет над своими территориями, признанными международным сообществом. Мы фактически приобрели то, что по международному праву принадлежит Азербайджану. Азербайджан всегда неоднократно заявлял о своей заинтересованности в мире. Не просто заявил, Азербайджан был инициатором процесса нормализации отношений с Арменией сразу после войны в 2020 году, и, конечно же, Азербайджан является сторонником прямого диалога с Арменией».

Лейла Абдуллаева позже ответила на обвинения Никола Пашиняна: «Я думаю, что позиция Президента Азербайджана в отношении встречи в Гранаде была сформулирована четко. За день до встречи в Гранаде министр иностранных дел Франции посетил Армению и объявил о решении по поставкам оружия в Армению. Действительно ли это решение вооружить Армению, поддержать реваншистскую идеологию в стране было направлено на служение миру и нормализации в регионе? С другой стороны, Франция намеревалась выступить в качестве посредника. Таким образом, страна, которая открыто встает на сторону другой страны и открыто вооружает ее, затем говорит, что является посредником. С другой стороны, лидеры отказались от участия президента Турции. Эти объяснения были четко выражены со стороны Азербайджана».

Выступление Лейлы Абдуллаевой было встречено аплодисментами слушателей в зале. Никол Пашинян взял микрофон, но вместо того, чтобы ответить послу Азербайджана, не отреагировал на озвученные ею аргументы и, изменив тему, сказал, что Азербайджан называет Армению Западным Азербайджаном.