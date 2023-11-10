МИД Азербайджана прокомментировал обвинения, выдвинутые Николом Пашиняном на 6-й Парижской мирной конференции

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«Необоснованные обвинения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября 2023 года на панельных дискуссиях 6-й Парижской мирной конференции, в очередной раз демонстрируют, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляций и искаженной интерпретации».

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем утверждения премьер-министра Армении о том, что армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, якобы подверглись «этнической чистке».

Армения, которая за почти 30 лет агрессивной политики нарушила фундаментальные права до миллиона азербайджанцев, совершила беспрецедентный геноцид и массовые убийства против азербайджанцев, в том числе детей, женщин и стариков, не имеет морального права обвинять Азербайджан в «этнической чистке».

Премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что переселение армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана в Армению на основе личных решений, не имеет ничего общего с принудительным переселением. Еще раз напоминаем премьер-министру, что подобные необоснованные обвинения прямо противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных структур ООН, которые посещают регион, а также активно действуют в Армении.

Совершенно необоснованно, что требование Общины Западного Азербайджана о безопасном и достойном возвращении на родные земли было охарактеризовано премьер-министром Армении как «территориальные претензии» и «подготовка к агрессии» против Армении. Именно армянская сторона полностью отвергла предложение Общины Западного Азербайджана о диалоге, продемонстрировав тем самым свою незаинтересованность в мире и стабильности в регионе.

Подчеркнув важность признания суверенитета и территориальной целостности, уважения Алма-Атинской декларации 1991 года в вопросе делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, принципов суверенитета, юрисдикции и равенства стран для установления транспортных и экономических связей в регионе, премьер-министр забыл, что Армения нарушала эти принципы более 30 лет. В отличие от Армении, сразу после 44-дневной войны именно Азербайджан предложил Армении мир на основе 5 базовых принципов. Армения же продолжает нарушать эти принципы своими претензиями к нашей стране.

Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную клеветническую риторику в отношении нашей страны с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества. Надеемся, что Армения адекватно ответит на призывы Азербайджана к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписанию мирного договора в ближайшее время», – подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.