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Литва передала Украине пусковые установки для ракет NASAMS

Литва передала Украине пусковые установки для ракет NASAMS

Вильнюс передал Киеву пусковые установки для ракет средней дальности NASAMS, а также сопутствующее оборудование. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

«Закупленные Литвой пусковые установки будут интегрированы в систему управления огнем в дополнение к подаренному Украине США и Норвегией вооружению», – приводятся в сообщении слова главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Он отметил, что так Вильнюс откликается на просьбы Киева о военной помощи. «Мы выслушиваем Украину и направляем помощь. Призываем к этому и других союзников», – заявил министр.

Договор, касающийся NASAMS, Литва подписала с норвежской стороной в июне. Тогда указывалось, что стоимость контракта составляет €9,8 млн.

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