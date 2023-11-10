ЦАХАЛ: На территорию Израиля из Ливана проникли три самолета

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Силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, которые проникли на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

уточняется. Два из трех самолетов, нарушивших воздушное пространство Израиля, рухнули на севере страны.

«Недавно три самолета проникли на территорию Израиля из Ливана. Один был перехвачен группой ПВО ЦАХАЛ, а два других упали в районе на севере», – указывается в заявлении.

Также в пресс-службе израильской Армии обороны добавили, что «мероприятие завершено», и обстоятельства происшествия изучаются.

Могла ли стоять группировка «Хезболла» из Ливана за этим инцидентом, в сообщении ЦАХАЛ ничего не говорится.