ЦАХАЛ: На территорию Израиля из Ливана проникли три самолета

Силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, которые проникли на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.
Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
уточняется. Два из трех самолетов, нарушивших воздушное пространство Израиля, рухнули на севере страны.
«Недавно три самолета проникли на территорию Израиля из Ливана. Один был перехвачен группой ПВО ЦАХАЛ, а два других упали в районе на севере», – указывается в заявлении.
Также в пресс-службе израильской Армии обороны добавили, что «мероприятие завершено», и обстоятельства происшествия изучаются.
Могла ли стоять группировка «Хезболла» из Ливана за этим инцидентом, в сообщении ЦАХАЛ ничего не говорится.