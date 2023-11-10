Трамп: «В мире царит полный бардак»

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Президент США Джо Байден может своими действиями привести мир к третьей мировой войне и ядерному конфликту, самую главную угрозу миру сейчас представляет не глобальное потепление, а «ядерное». Такое мнение высказал оппонент американского лидера экс-президент Дональд Трамп.

В интервью испаноязычной телекомпании Univision политик сказал, что в мире царит «полный бардак», а при его администрации «не было никаких проблем», и не было никаких войн.

«Мы проделали какую-то работу, а теперь все ужасно. Мы закончим на мировой войне. У нас в Соединенных Штатах некомпетентный лидер. Он не может сойти со сцены, найти лестницу, он и двух предложений сказать не может. Он говорить не умеет. И этот человек должен иметь дело с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР] Си Цзиньпином и всеми этим людьми, которые, вероятно, не сказали бы, что мы им нравимся», – отметил Трамп.

По словам политика, самой большой угрозой для США и мира можно считать вероятность ядерного конфликта. В то же время Байден «не знает, что такое ядерное оружие как основное средство ведения переговоров». «Может все закончиться третьей мировой. Когда я слышу, что говорят об окружающей среде, о том, что за 300 лет уровень воды в океанах поднимется на одну сотую дюйма, и это, якобы, угроза. Это не угроза. Угроза – это не глобальное потепление, а ядерное потепление», – добавил экс-президент.