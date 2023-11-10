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Главное Политика

Москва готова организовать встречу глав МИД Азербайджана, Армении и РФ

Москва готова организовать встречу глав МИД Азербайджана, Армении и РФ

Москва готова организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, сообщает Trend.

Он отметил, что Москва подтверждает готовность организовать эту встречу, но точной даты пока нет.

«Мы неоднократно подтверждали готовность предоставить московскую платформу для дальнейшего диалога на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана по нормализации двусторонних отношений и подписанию мирного договора. Эта наша готовность остается неизменной. При согласовании сроков проведения такого мероприятия мы своевременно объявим об этом», – сказал замминистра.

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