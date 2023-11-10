Армяне рассказали, от каких стран они ждут военной помощи

369 Просмотров

41,1% опрошенных жителей Армении ожидает военно-политической помощи от Франции.

Об этом заявил руководитель армянского представительства «GALLUP International Association» Арам Навасардян, подводя итоги опроса.

По его словам, 23% ждут помощи от США, 21,3% – от Индии, 18,7% – от Ирана, 14,4% – от России, 1,8% – от Китая.

При этом Навасардян сообщил, что 7,1% назвали в качестве источника военно-политической помощи другие страны, а 15,7% опрошенных заявили, что такой страны нет. Затруднились ответить 10,7%.