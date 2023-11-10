Дед погибшего в боях с ХАМАС израильского сержанта – шехид Первой Карабахской войны (фото) |
Израиль не разрешил визит верховному комиссару по правам человека |
Эль Мюрид: Парад в Ханкенди – своеобразная победная точка |
Путин исключил военный союз с Китаем |
В Азербайджане отмечается День флага |
Турция указала на двойные стандарты Евросоюза |
США рассчитывают на мир между Баку и Ереваном |
Коротченко: Победа Азербайджана изменила историю Южного Кавказа |
«Нам не нужна новая война». Речь Алиева на историческом параде Победы в Ханкенди. Фотографии |
Главное Мир

Представитель России Геворгян не попал в состав Международного суда ООН

Представитель России Геворгян не попал в состав Международного суда ООН

В состав Международного суда Организации Объединенные Наций впервые с момента его учреждения не попал представитель Российской Федерации. Заседание по выбору судей прошло 9 ноября.

На голосование были вынесены пять высвобождающихся в суде вакансий из-за истечения в феврале 2024 года срока полномочий у пяти судей — Кирилла Геворгяна (Россия), Джоан Донохью (США), Хилари Чарлзуорт (Австралия), Мохамеда Беннуны (Марокко) и Патрика Липтона Робинсона (Ямайка).

По итогам голосования в Совете Безопасности ООН в состав международного суда избрались Сара Халл Кливленд (США), Хилари Чарлзуорт (Австралия), Богдан Ауреску (Румыния), Тлади Дире (ЮАР) и Хуан Робледо (Мексика)

Все эти кандидаты получили необходимое число голосов в Генассамблее ООН.

Теги:
Из этой рубрики
ВОЗ: Лица старше 65 лет больше не в группе риска по COVID-19
Мир

ВОЗ: Лица старше 65 лет больше не в группе риска по COVID-19

2023/11/10, 19:53
Гарибашвили: "Грузия не может принять чью-либо сторону в армяно-азербайджанском конфликте"
Мир

Гарибашвили: «Грузия не может принять чью-либо сторону в армяно-азербайджанском конфликте»

2023/11/10, 19:27
Нетаньяху: "Газа останется под постоянным контролем Израиля"
Мир

Нетаньяху: «Газа останется под постоянным контролем Израиля»

2023/11/10, 19:15
Одобрен первый препарат для профилактики рака груди
Мир

Одобрен первый препарат для профилактики рака груди

2023/11/10, 19:08
Трамп: "В мире царит полный бардак"
Мир

Трамп: «В мире царит полный бардак»

2023/11/10, 18:55
Армения хочет стать внеблоковым государством
Мир

Армения хочет стать внеблоковым государством

2023/11/10, 18:30
Уволен фотокор, снявший атаку ХАМАС на Израиль
Мир

Уволен фотокор, снявший атаку ХАМАС на Израиль

2023/11/10, 18:24
Посла Израиля в ЮАР вызвали в МИД
Мир

Посла Израиля в ЮАР вызвали в МИД

2023/11/10, 18:23
В Чехии озвучили сумму военпомощи, перечисленной Украине с начала войны
Мир

В Чехии озвучили сумму военпомощи, перечисленной Украине с начала войны

2023/11/10, 18:12