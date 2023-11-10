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Главное Политика

Армения надеется на Запад в вопросах безопасности

Армения надеется на Запад в вопросах безопасности

Ереван надеется укрепить сотрудничество в вопросах безопасности как с коллективным Западом, так и с отдельными европейскими странами.

Об этом в Брюсселе на форуме «Стратегическое будущее Армении» заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«В последнее время Армения ведет интенсивный диалог с ЕС и странами ЕС. Открылись новые возможности, эти возможности бывают разных типов. Никогда еще у нас не было такого интенсивного диалога с Западом и Европой по теме безопасности. Мы надеемся на углубление сотрудничества с коллективным Западом и отдельными странами в области безопасности. Я имею в виду не только военную составляющую, даже экономическое сотрудничество может иметь компонент безопасности. Армения к этому готова. Мы продемонстрировали волю двигаться вперед в плане сотрудничества», – отметил он.

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Армения надеется на Запад в вопросах безопасности
Политика

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