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Опрос: 54,1% граждан Армении не доверяют Пашиняну

Опрос: 54,1% граждан Армении не доверяют Пашиняну

Свыше 54% граждан Армении не доверяют политике премьера Никола Пашиняна, такой же скепсис у населения вызывает деятельность президента Ваагна Хачатуряна, парламента и правительства. Такие данные опубликовало представительство социологической службы Gallup International в республике.

Социологический опрос был проведен по телефону, в нем приняли участие 1,1 тыс. человек, погрешность составила 3%.

«Николу Пашиняну полностью доверяют 20,4% опрошенных, скорее доверяют – 13,2%, скорее не доверяют – 18,6%, вовсе не доверяют – 35,5%, затруднились ответить – 12,3%. Получается, что 54,1% населения страны не доверяет ему, – отметил глава представительства, социолог Арам Навасардян.

Большинство населения также не одобряет деятельность президента Ваагна Хачатуряна – 53,7% , парламента – 64,2% , правительства – 57,7%.

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