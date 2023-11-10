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Эрдоган заявил, что Израиль испытывает терпение Турции

Эрдоган заявил, что Израиль испытывает терпение Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль продолжает испытывать терпение Турции, в том числе угрозами применения ядерного оружия.

«Они [Израиль] испытывают наше терпение своими иллюзиями о земле обетованной, которая включает и территории нашей страны, а также угрозами применения ядерного оружия», – сказал он во время выступления в Анкаре, которое транслировали местные телеканалы. Эрдоган также отметил, что израильская сторона «будет привлечена к ответу и будет осуждена перед лицом всего человечества».

«С той силой, которую мы получаем от коллективной [международной] совести, мы продолжим всецело поддерживать палестинцев. Мы не перестанем говорить правду, пока не будет обеспечена безопасность жизни и имущества всего палестинского народа, особенно жителей Газы, которые изо всех сил пытаются защитить свою родину и свою жизнь», – добавил он.

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