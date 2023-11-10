Дед погибшего в боях с ХАМАС израильского сержанта – шехид Первой Карабахской войны (фото) |
Израиль не разрешил визит верховному комиссару по правам человека |
Эль Мюрид: Парад в Ханкенди – своеобразная победная точка |
Путин исключил военный союз с Китаем |
В Азербайджане отмечается День флага |
Турция указала на двойные стандарты Евросоюза |
США рассчитывают на мир между Баку и Ереваном |
Коротченко: Победа Азербайджана изменила историю Южного Кавказа |
«Нам не нужна новая война». Речь Алиева на историческом параде Победы в Ханкенди. Фотографии |
Главное Общество

Завтра в Баку будет пасмурно

Завтра в Баку будет пасмурно

11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Местами ночью и вечером возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер сменится днем умеренным юго-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 16-20° тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха – 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, на отдельных территориях прогнозируются ливни, в некоторых горных районах возможен снег.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
В Билясуварском районе ребенок умер от маринованной капусты
Общество

В Билясуварском районе ребенок умер от маринованной капусты

2023/11/10, 16:01
Высота волн на Каспии достигла 4,5 метров, в районах пошли дожди и снег
Общество

Высота волн на Каспии достигла 4,5 метров, в районах пошли дожди и снег

2023/11/10, 14:54
Шуша выбрана молодежной столицей ОИС на 2024 год
Общество

Шуша выбрана молодежной столицей ОИС на 2024 год

2023/11/10, 14:10
Дед погибшего в боях с ХАМАС израильского сержанта – шехид Первой Карабахской войны (фото)
Общество

Дед погибшего в боях с ХАМАС израильского сержанта – шехид Первой Карабахской войны (фото)

2023/11/10, 13:24
Завтра в Баку будет пасмурно
Общество

Завтра в Баку будет пасмурно

2023/11/10, 13:03
МЧС предупреждает население
Общество

МЧС предупреждает население

2023/11/10, 12:28
Дорожная полиция предупредила водителей грузовиков
Общество

Дорожная полиция предупредила водителей грузовиков

2023/11/10, 11:26
В бакинском метро умер пассажир
Общество

В бакинском метро умер пассажир

2023/11/10, 10:58
В Нью-Йорке провели информационную кампанию по случаю Дней Победы и Флага Азербайджана
Общество

В Нью-Йорке провели информационную кампанию по случаю Дней Победы и Флага Азербайджана

2023/11/10, 09:47