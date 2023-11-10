Эрдоган призывает США надавить на Израиль

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны оказать давление на Израиль, если они искренне хотят добиться прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Узбекистана.

«Нужны конкретные шаги, а не антихамасовская риторика и пустопорожние гуманитарные шоу. [США и Запад] говорят, что хотят выработать лучшую дорожную карту. Но разве есть лучший вариант, чем резолюции ООН?» – сказал президент Турции, его цитирует агентство Anadolu.

«Если вы искренне настроены на прекращение огня, окажите давление на Израиль, чтобы он выполнил эти резолюции, – подчеркнул Эрдоган. – Мы пытаемся что-то сделать, чтобы остановить разрастание этой кровоточащей раны. Если США станут разделять это же чувство, то остановить Израиль будет еще легче».