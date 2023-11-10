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Эрдоган заявил, что до 70% израильтян настроены против Нетаньяху

Эрдоган заявил, что до 70% израильтян настроены против Нетаньяху

До 70% израильтян настроены против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

С таким утверждением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами по возвращении из Узбекистана, где проходил саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«Возможно, с моей стороны не очень корректно слишком много останавливаться на этом вопросе. Но я должен четко это обозначить. У Нетаньяху сегодня лучшие его дни, а не завтра. Сейчас 60-70% израильской общественности настроены против Нетаньяху», – цитирует его агентство Anadolu.

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