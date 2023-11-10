Эрдоган рассказал об основной теме саммита ОИС

113 Просмотров

Основной темой саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) 12 ноября в Саудовской Аравии станет скорейшее прекращение огня и урегулирование кризиса в секторе Газа.

Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте, передает Anadolu.

«Главной темой этого саммита станет война между Израилем и Палестиной. Мы соберемся там, чтобы обсудить все детали вопроса и провести переговоры, чтобы как можно скорее обеспечить гуманитарное прекращение огня. Мы сосредоточимся на том, что может сделать каждая из стран – участниц ОИС, что могут сделать страны Персидского залива, что могут сделать те, кто находится за пределами стран Персидского залива. Вот почему я придаю большое значение встрече в Эр-Рияде. Чувствительность исламских стран к палестинскому делу известна, и мы можем многое сделать, чтобы обеспечить прекращение огня и постоянный мир. Мы должны принимать меры таким образом, чтобы они были решительными, эффективными и служили миру», – сказал Эрдоган.

По его словам, решения, которые будут приняты на заседании ЛАГ в Эр-Рияде 11 ноября по конфликту в Газе, помогут остановить Израиль. Как отметил Эрдоган, если США искренне настроены добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, они должны надавить на Израиль.

Эрдоган также заявил, что Анкара продолжает активно заниматься поиском путей урегулирования на Ближнем Востоке и готовит подробный план.

«Мы стараемся поддерживать активность и работоспособность всех международных площадок по данному вопросу. Мы в полной мере используем дипломатические средства для обеспечения прекращения огня, разъясняем нашим собеседникам дорожную карту для правильного, справедливого и постоянного решения и пытаемся сформировать международное общественное мнение для ее реализации, – отметил турецкий лидер, его слова цитирует агентство Anadolu. – Мы до мельчайших деталей планируем шаги, которые необходимо предпринять после прекращения огня, и разрабатываем формулы построения прочного и устойчивого мира».