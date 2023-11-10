Макрон и Пашинян обсудили армяно-азербайджанские отношения

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В Елисейском дворце состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которых стороны обсудили вопросы, касающиеся процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Об этом сообщила пресс-служба армянского премьера.

Согласно сообщению, на переговорах была подчеркнута важность принципов, изложенных в четырехстороннем заявлении премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и председателя Европейского совета в вопросе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией, отмечена важность содействия международного сообщества в решении проблем.

Макрон и Пашинян обсудили также вопросы дальнейшего углубления и расширения армяно-французского сотрудничества в сферах экономики, развития инфраструктур.