Лавров: Запад хочет дружить с Арменией против России

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Западные страны обхаживают Армению и хотят дружить с ней против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

«Западные страны, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят подружиться с ней против Российской Федерации», – сказал он.

Лавров также заявил, что Россия выступает за то, чтобы Армения, как член ОДКБ, и как ближайший союзник и стратегический партнер России, сама решала, как строить отношения со своими внешними партнерами.

«У нас абсолютно нет какой-либо предвзятости по отношению к внешним партнерам Армении, ее друзьям, или как бы вы это ни называли. Мы никогда не «дружим» с кем-то, против кого-то», – отметил он.