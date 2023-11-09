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Bloomberg: Помощники президента Украины пытались замазать трещины, возникшие между Зеленским и Залужным

Bloomberg: Помощники президента Украины пытались замазать трещины, возникшие между Зеленским и Залужным

Помощники президента Украины пытались замазать трещины, возникшие между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным после его слов о «патовой ситуации», пишет издание  Bloomberg.

«Президент сделал чрезвычайно важное уточнение [что ситуация не патовая]. Я не вижу никаких разногласий или конфликтов на уровне высшего военно-политического руководства», – сказал советник Зеленского Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, Зеленский находится практически в ежедневном контакте с Залужным и не видит изменений в их общении за последние месяцы. Президент и главком продолжают обсуждать корректировку военной стратегии страны. Другой человек, близкий к Зеленскому охарактеризовал отношения между президентом и высшим командованием как нечто далекое от «громких заголовков», появляющихся в СМИ.

Залужный, который редко общается с прессой, похоже, пользуется даже большим доверием населения, чем популярный президент. Сентябрьский опрос киевского Центра Разумкова показал, что 93% украинцев доверяют армии страны, которую возглавляет Залужный, в то время как доверие избирателей к Зеленскому снизилось с 80% до 72%.

Разногласия грозят сделать Зеленского более уязвимым в политическом плане. Оппозиция стремится использовать напряженность вокруг Залужного для подрыва позиций президента.

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