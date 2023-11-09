The Times: Число бездомных в Германии за год выросло более чем на 50%

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Число бездомных в Германии за год выросло более чем на 50%, и этот рост обусловлен удвоением числа беженцев, не имеющих постоянного места жительства, пишет газета Times.

Как отмечает издание, растущая арендная плата, резкий рост стоимости жизни в целом и острая нехватка социального жилья усугубляют трудности с поиском жилья для около миллиона украинцев и 148 тыс. неукраинцев, которые ждут убежища.

«Многие местные власти заявляют, что их возможности исчерпаны, и они больше не могут принимать нелегальных иммигрантов. Тем временем, число людей, которые попросят укрытия в Германии в течение 2023 года, превысит 300 000 человек. В целом около 50 тыс. человек вынуждены ночевать на улицах, остальным удалось найти временное место для ночлега, например, в приютах или в домах друзей и знакомых», – отмечает издание.