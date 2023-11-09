МИД Армении отвечает Захаровой

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МИД Армении прокомментировал заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой относительно параметров разблокировки региональных коммуникаций.

В комментарии пресс-секретаря министерства Ани Бадалян говорится, что Армения ни по одному документу не соглашалась на какое-либо ограничение ее суверенитета.

По словам Бадалян, Армения на днях обнародовала проект «Перекресток мира», из которого следует, что в случае разблокировки региональных коммуникаций Армения на своей территории будет осуществлять таможенный и приграничный контроль.

Кроме того, в СНБ Армении создано специальное подразделение, которое будет обеспечивать контроль за передвижением товаров, грузов, транспортных средств и людей.

В МИД также отметили что ни на одном участке суверенной территории Армении не может быть установлен контроль третьей страны.