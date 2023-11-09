Новая партия Германии выступила против принятия Украины в ЕС

144 Просмотров

Формально «Союз Сары Вагенкнехт» — пока что лишь альянс депутатовъ, вышедших из Левой партии. Он станет самостоятельной партией лишь в январе. Но его участники уже активно высказываются об актуальной политике. Сегодня они прокомментировали рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, сообщает Bild.

«Украина очень далека от соответствия политическим и экономическим критериям Евросоюза, — заявили депутаты Бундестага Андрей Гунько и Александр Ульрих. — Присоединение [Украины к ЕС] в этом десятилетии совершенно нереально».

Вагенкнехт давно выступает против поставок оружия Украине и за умиротворение Владимира Путина. Её новая партия планирует участвовать в земельных выборах в восточных регионах Германии в 2024 году. По данным опросов, на выборах в Бундестаг она могла бы набрать до 14% голосов.