Алиев и Раиси обсудили перспективы сотрудничества и зангезурский коридор

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Президент Азербайджана Ильхам Алиева в рамках встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Ташкенте, заявил, что «мы стали свидетелями попыток сил за пределами региона вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном».

«Глава государства также отметил важность частых и регулярных контактов между высокопоставленными представителями двух стран.

«В предыдущие годы мы также были свидетелями попыток нерегиональных сил вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном. Эти попытки не увенчались успехом. Я уверен, что и сейчас наши враги не добьются своих целей. Иран и Азербайджан продолжат успешно сотрудничать и укреплять отношения. Я очень рад, что совместной работой представителей Ирана и Азербайджана мы согласовали маршрут прохождения железнодорожной и автомобильной полосы по южному берегу реки Араз. Я уверен, что этот проект будет реализован в короткие сроки и станет еще одним направлением транспортного коридора «Север-Юг»», – сказал президент Азербайджана.