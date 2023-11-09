Турция готова взять на себя роль гаранта для урегулирования кризиса в Газе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил иранскому президенту Ибрагиму Раиси, что Анкара готова взять на себя роль гаранта в урегулировании кризиса между Израилем и палестинцами в секторе Газа.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение администрации Эрдогана, турецкий лидер также подчеркнул, что исламский мир должен занять единую позицию для оказания давления на Израиль с целью урегулирования конфликта.

Встреча Эрдогана и Раиси состоялась в кулуарах саммита Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана Ташкенте.

По данным турецких источников, в повестке переговоров доминировала ситуация с палестино-израильским конфликтом в секторе Газа. В заявлении пресс-службы Эрдогана говорится, что лидеры двух стран обсудили гуманитарный кризис, вызванный израильскими атаками на сектор Газа, шаги, которые необходимо предпринять для его разрешения, турецко-иранские отношения и региональные проблемы.