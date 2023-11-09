Эль Мюрид: Парад в Ханкенди – своеобразная победная точка |
Путин исключил военный союз с Китаем |
В Азербайджане отмечается День флага |
Турция указала на двойные стандарты Евросоюза |
США рассчитывают на мир между Баку и Ереваном |
Коротченко: Победа Азербайджана изменила историю Южного Кавказа |
«Нам не нужна новая война». Речь Алиева на историческом параде Победы в Ханкенди. Фотографии |
Rheinmetall изготовит для Украины около 100 тысяч боеприпасов |
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева |
Главное Политика

Руководители «Моссада» и ЦРУ встретились с премьером Катара для обсуждения вопроса о заложниках

Руководители «Моссада» и ЦРУ встретились с премьером Катара для обсуждения вопроса о заложниках

Глава «Моссада» Давид Барнеа, глава ЦРУ Уильям Бернс и премьер-министр Катара Мухаммед Аль Тани встретились в четверг в Дохе, чтобы обсудить ситуацию с израильскими заложниками, захваченными ХАМАС.

Как сообщил агентству Reuters источник, осведомленный о встрече, идея трехсторонней встречи заключалось в том, чтобы собрать все три стороны за одним столом в режиме реального времени и ускорить процесс.

Как сообщает CNN, на встрече обсуждался план освобождения от 10 до 20 заложников в обмен на трехдневную паузу в боевых действиях и поставки дополнительной помощи, а также предоставление ХАМАС возможности составить и передать список заложников, удерживаемых в Газе.

Ранее CNN сообщила, что, по мнению одного из высокопоставленных американских чиновников, без освобождения значительного числа заложников Израиль не согласится на длительную паузу в боевых действиях.

Многосторонние переговоры, в которых Катар играет роль посредника, продолжаются уже несколько недель.

Как сообщает Jerusalem Post, на переговорах также обсуждался вопрос о разрешении поставок топлива в Газу.

Теги:
Из этой рубрики
Лавров: Запад хочет дружить с Арменией против России
Политика

Лавров: Запад хочет дружить с Арменией против России

2023/11/09, 23:52
Bloomberg: Помощники президента Украины пытались замазать трещины, возникшие между Зеленским и Залужным
Политика

Bloomberg: Помощники президента Украины пытались замазать трещины, возникшие между Зеленским и Залужным

2023/11/09, 23:41
МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну
Политика

МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну

2023/11/09, 23:27
The Times: Число бездомных в Германии за год выросло более чем на 50%
Политика

The Times: Число бездомных в Германии за год выросло более чем на 50%

2023/11/09, 23:03
Пашинян вместе с супругой прилетел в Париж
Политика

Пашинян вместе с супругой прилетел в Париж

2023/11/09, 22:30
Зеленский поблагодарил Азербайджан за помощь украинской энергетике
Политика

Зеленский поблагодарил Азербайджан за помощь украинской энергетике

2023/11/09, 22:00
МИД Армении отвечает Захаровой
Политика

МИД Армении отвечает Захаровой

2023/11/09, 21:46
Новая партия Германии выступила против принятия Украины в ЕС
Политика

Новая партия Германии выступила против принятия Украины в ЕС

2023/11/09, 21:43
Чешский президент: время сейчас играет в пользу России
Политика

Чешский президент: время сейчас играет в пользу России

2023/11/09, 21:19