Руководители «Моссада» и ЦРУ встретились с премьером Катара для обсуждения вопроса о заложниках

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Глава «Моссада» Давид Барнеа, глава ЦРУ Уильям Бернс и премьер-министр Катара Мухаммед Аль Тани встретились в четверг в Дохе, чтобы обсудить ситуацию с израильскими заложниками, захваченными ХАМАС.

Как сообщил агентству Reuters источник, осведомленный о встрече, идея трехсторонней встречи заключалось в том, чтобы собрать все три стороны за одним столом в режиме реального времени и ускорить процесс.

Как сообщает CNN, на встрече обсуждался план освобождения от 10 до 20 заложников в обмен на трехдневную паузу в боевых действиях и поставки дополнительной помощи, а также предоставление ХАМАС возможности составить и передать список заложников, удерживаемых в Газе.

Ранее CNN сообщила, что, по мнению одного из высокопоставленных американских чиновников, без освобождения значительного числа заложников Израиль не согласится на длительную паузу в боевых действиях.

Многосторонние переговоры, в которых Катар играет роль посредника, продолжаются уже несколько недель.

Как сообщает Jerusalem Post, на переговорах также обсуждался вопрос о разрешении поставок топлива в Газу.