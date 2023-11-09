Штайнмайер: Потрясен антисемитской травлей на улицах Германии

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Война Израиля против ХАМАС существенно влияет на германское общество, как передает DW, об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Штайнмайер выразил обеспокоенность негативным влиянием конфликта на Ближнем Востоке на общественный мир в Германии.

«Я поражен одобрением террора, антисемитской травлей на наших улицах. Я резко и решительно осуждаю это. Недопустимо, что евреи спустя 85 лет после погромов 9 ноября 1938 года не чувствуют себя в безопасности в нашей стране», – сказал он.

Штайнмайер отметил, что живущие и желающие жить в Германии должны соблюдать правила мирного сосуществования. «Свобода выражения мнений имеет свои пределы и заканчивается там, где она перерастает в насилие и ненависть», – сказал он.