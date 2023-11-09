Президент Грузии вновь отправилась в зарубежную поездку без согласования с правительством

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась во Францию ​​для участия в Парижском форуме мира, который пройдет 10-11 ноября, сообщают грузинские СМИ.

Отмечается, что президент Грузии в очередной раз совершила зарубежную поездку без согласования с правительством. Это первый визит Саломе Зурабишвили после начала процедуры импичмента.

По сообщению администрации президента Грузии, завтра Зурабишвили вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Швейцарской Конфедерации Алланом Берсе примет участие в работе панели, на которой будут обсуждаться вопросы конфликтов и кризисов.