Токаев: За последние три года объем взаимной торговли между нашими странами увеличился на более чем 30%

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Россия уверенно сохраняет статус крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«За последние три года объем взаимной торговли между нашими странами увеличился на более чем 30 %. В прошлом году товарооборот, по статистике Казахстана, составил рекордные 27 миллиардов долларов. Положительная динамика сохраняется и в текущем году – 17 миллиардов долларов по итогам восьми месяцев. В целом, у нас имеются большие возможности для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота. В этом ключе отмечаем существенную активизацию связей между деловыми кругами двух стран. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана – общий объем их вложений превысил 20 миллиардов долларов. Только за первое полугодие текущего года российские инвестиции в экономику Казахстана составили более одного миллиарда долларов, что на 20 % больше уровня прошлого года. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 миллиардов долларов. Отрадно, что это обоюдный процесс, – отметил Президент Казахстана.