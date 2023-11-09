Кандидаты от Республиканской партии поспорили по поводу помощи Украине

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Республиканцы не договорились о дальнейшей поддержке Киева, пишет The Hill. В ответ на решение некоторых политиков противостоять России и ее союзникам Вивек Рамасвами заявил, что Украина «вовсе не образец демократии», а Тим Скотт потребовал от Белого дома отчета за бюджетные ассигнования для ВСУ.

В среду, 8 ноября, кандидаты в президенты от Республиканской партии поспорили о том, как нужно действовать в отношении военного конфликта на Украине. Это стало наглядным проявлением разногласий в вопросе дальнейшей помощи Киеву среди участников праймериз. Главный кандидат на выдвижение от Великой Старой Партии и бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не принимал участия в этом раунде дебатов.

Хейли отметила, что Соединенные Штаты должны защищать своих союзников, налаживать отношения с другими странами и нанести поражение «нечестивому альянсу» России, Ирана и Китая.

«Есть причина, по которой жители Тайваня хотят, чтобы мы поддержали украинцев, – сказала она. – Мы должны помнить о союзе этих трех стран».

Кристи сравнил украинский кризис со Второй мировой войной.

«Последний раз, когда мы проигнорировали разгорающийся конфликт в Европе, мы выиграли всего пару лет, – сказал он. – Никакого выбора здесь нет. Это цена, которую мы платим за то, чтобы оставаться лидерами свободного мира».

Однако предприниматель Вивек Рамасвами и губернатор Флориды Рон Десантис резко раскритиковали политику дальнейшей поддержки ВСУ.

Рамасвами назвал Украину коррумпированной страной, заявив, что занятые российской армией территории – это русскоязычные регионы.

«Предпринимаются попытки представить происходящее как своего рода битву добра и зла – не верьте этому, – заявил Рамасвами. – Украина – вовсе не образец демократии».

Десантис высмеял запрос Байдена о выделении дополнительных миллиардов долларов для Киева и заявил, что США следует сосредоточиться на защите их границы с Мексикой и на Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы должны положить конец этой войне», – заявил губернатор Флориды.

Подобные споры по вопросу дальнейшей поддержки Украины усиливаются на фоне роста скептицизма в американском обществе: конфликт длится почти два года, а ВСУ не достигли сколько-нибудь значимого прогресса в их попытках вытеснить российские войска.

Республиканцы ставят под сомнение целесообразность оказания помощи Украине, и контролируемая ими Палата представителей не торопится выделять дополнительные средства для этой страны.