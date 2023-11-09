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Политик Филиппо предложил Франции выйти из ЕС и отдать свое место Украине

Политик Филиппо предложил Франции выйти из ЕС и отдать свое место Украине

Франция должна выйти из Евросоюза (ЕС) и уступить свое место Украине, заявил 8 ноября в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он сообщил, что ЕС уведомил президента Украины Владимира Зеленского, что страна может присоединиться к объединению.

«Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем! Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уйдем», — написал политик.

По его словам, решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины является колоссальным безумием. Это лишь ухудшит положение дел в союзе, указал он.

Накануне Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. В этот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. В июне Мишель сообщил, что на саммите ЕС Украине согласовали статус кандидата. В аналогичном положении также находятся еще семь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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