ЦАХАЛ ликвидировал главу противотанкового подразделения бригады ХАМАС

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Истребитель ЦАХАЛа ликвидировал командира противотанкового ракетного подразделения центральной бригады ХАМАС в Газе Ибрагима Абу Мазиба. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«ЦАХАЛ, руководствуясь разведданными Службы общей безопасности и армейской разведки, с помощью истребителя ликвидировал террориста Ибрагима Абу Мазиба – начальника противотанкового ракетного подразделения центральной бригады террористической организации ХАМАС», – говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Абу Мазиб «возглавлял и участвовал во множестве атак с использованием противотанковых средств против граждан Израиля и подразделений ЦАХАЛа».

Военные отметили, что «в рамках поддержки сухопутных войск ВМС Израиля нанесли удары по пусковым установкам противотанковых ракет ХАМАС, которые использовались для атак на солдат ЦАХАЛа в секторе Газа».