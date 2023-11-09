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Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Усиливающийся юго-западный ветер утром сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем 16-19 ° тепла. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 50-60%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в отдельных местах – кратковременные ливни, грозы, град, в горных районах выпадет снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть сильный западный ветер.

Температура воздуха составит 7-12° тепла, днем 15-20° тепла, ночью в горах 0-5° тепла, днем 5-10 ° тепла.

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