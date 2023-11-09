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Ильхам Алиев: Через несколько лет общая мощность гидроэлектростанций на освобожденных территориях составит 500 МВт

Ильхам Алиев: Через несколько лет общая мощность гидроэлектростанций на освобожденных территориях составит 500 МВт

В ближайшем будущем Азербайджан станет потенциальным экспортером «зеленой», в том числе водородной энергии. В соответствии с контрактами и меморандумами о взаимопонимании, подписанными с иностранными инвесторами, являющимися ведущими мировыми компаниями в сфере «зеленой» энергетики, производство энергии из возобновляемых источников в Азербайджане в ближайшие годы достигнет 10 ГВт. В октябре этого года в Азербайджане состоялось открытие Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, разработанной компанией Masdar. Она является крупнейшей солнечной электростанцией в Каспийском и Кавказском регионах. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана Ташкенте, сообщает «Азертадж».

Отметив, что в 2021-2023 годах в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре были введены в эксплуатацию гидроэлектростанции общей мощностью 170 МВт, глава государства сказал: «К концу 2024 года этот показатель достигнет 270 МВт. Через несколько лет общая мощность наших ГЭС на освобожденных от армянской оккупации территориях составит 500 МВт».

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