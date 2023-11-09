Президент: За последние 20 лет в экономику Азербайджана инвестировано более 310 млрд долларов

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За последние двадцать лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 310 млрд долларов США, из которых около 200 млрд долларов приходится на долю неэнергетического сектора. Это является результатом благоприятного инвестиционного климата в нашей стране. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана Ташкенте, сообщает «Азертадж».

С удовлетворением отметив, что Азербайджан официально утвержден в качестве страны, где будет размещен Центр чистой энергии ОЭС, глава государства подчеркнул: «Несмотря на то, что Азербайджан богат нефтегазовыми ресурсами, мы уделяем особое внимание развитию сектора возобновляемой энергетики. Потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 37 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря».