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В Италии призвали Израиль разрешить гуманитарные паузы для доставки помощи жителям Газы

В Италии призвали Израиль разрешить гуманитарные паузы для доставки помощи жителям Газы

Министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Израиль «имеет полное право на самооборону», но он должен защитить мирное население сектора Газа, сообщает ТАСС.

«Мы, европейцы, едины в своей позиции. Наше послание ясно – мы осуждаем террористическую атаку [ХАМАС] 7 октября, мы утверждаем, что Израиль имеет полное право на самооборону, но мы призываем всех, а значит, и сам Израиль, защитить мирное население, разрешить гуманитарные паузы в боевых действиях, чтобы помочь жителям Газы. Мы также призываем правительство Израиля обуздать насилие экстремистски настроенных поселенцев на палестинских территориях Западного берега реки Иордан», – сказал он в интервью газете Corriere della sera.

В четверг Таяни примет участие в парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа. По его словам, встреча будет посвящена «преодолению гуманитарного кризиса, жертвой которого является гражданское население, а также попытке урегулировать политическое столкновение».

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