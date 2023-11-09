Эль Мюрид: Парад в Ханкенди – своеобразная победная точка |
Путин исключил военный союз с Китаем |
В Азербайджане отмечается День флага |
Турция указала на двойные стандарты Евросоюза |
США рассчитывают на мир между Баку и Ереваном |
Коротченко: Победа Азербайджана изменила историю Южного Кавказа |
«Нам не нужна новая война». Речь Алиева на историческом параде Победы в Ханкенди. Фотографии |
Rheinmetall изготовит для Украины около 100 тысяч боеприпасов |
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева |
Главное Мир

США пояснили Ирану свою позицию по Ближнему Востоку

США пояснили Ирану свою позицию по Ближнему Востоку

США заявили Ирану, что не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке на фоне военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Источник рассказал, что Вашингтон предпринял дополнительные меры, чтобы непосредственно поговорить с Ираном, связанными с ним группировками в Ираке, Ливане и региональными партнерами.

«Мы стремимся разъяснить, что наши военные действия не сигнализируют об изменении нашего подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС. И у нас нет намерений эскалации конфликта в регионе», — пояснил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана, но Вашингтон к этому готов.

По его словам, никто не хочет открытия «второго фронта» боевых действий. Он добавил, что США направили в регион два авианосца «не для того, чтобы провоцировать, а для того, чтобы сдерживать».

Теги:
Из этой рубрики
Грузинский президент отбыла в Париж
Мир

Грузинский президент отбыла в Париж

2023/11/09, 14:56
Политик Филиппо предложил Франции выйти из ЕС и отдать свое место Украине
Мир

Политик Филиппо предложил Франции выйти из ЕС и отдать свое место Украине

2023/11/09, 14:27
ЦАХАЛ ликвидировал главу противотанкового подразделения бригады ХАМАС
Мир

ЦАХАЛ ликвидировал главу противотанкового подразделения бригады ХАМАС

2023/11/09, 13:59
Турция перевезет из сектора Газа онкобольных детей по договоренности с Израилем
Мир

Турция перевезет из сектора Газа онкобольных детей по договоренности с Израилем

2023/11/09, 13:47
Путин заявил о расширении использования нацвалют между РФ и Казахстаном
Мир

Путин заявил о расширении использования нацвалют между РФ и Казахстаном

2023/11/09, 13:24
В Стамбуле планируется международная встреча по Газе 15 ноября
Мир

В Стамбуле планируется международная встреча по Газе 15 ноября

2023/11/09, 13:10
В Турции задержан террорист FETÖ, разыскиваемый по делу о военном перевороте
Мир

В Турции задержан террорист FETÖ, разыскиваемый по делу о военном перевороте

2023/11/09, 11:30
В Италии призвали Израиль разрешить гуманитарные паузы для доставки помощи жителям Газы
Мир

В Италии призвали Израиль разрешить гуманитарные паузы для доставки помощи жителям Газы

2023/11/09, 10:55
США пояснили Ирану свою позицию по Ближнему Востоку
Мир

США пояснили Ирану свою позицию по Ближнему Востоку

2023/11/09, 10:38