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США израсходовали 96% выделенных для Украины средств (видео)

США израсходовали 96% выделенных для Украины средств (видео)

США израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала российского вторжения, включая поставки оружия. Соответствующее заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий – это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь – мы израсходовали около 96%», – сказал Кирби.

Кирби подчеркнул, что из денег, выделенных на военную поддержку Украины, осталось менее 10 процентов.

Кроме того, Пентагон располагает только 1,1 миллиарда долларов на замещение оружия для армейских складов Штатов.

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