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Замглавы МВД Дагестана упекли под арест

Замглавы МВД Дагестана упекли под арест

Басманный суд в Москве принял решение об аресте заместителя руководителя министерства внутренних дел по Республике Дагестан Руфата Исмаилова.

Обвиняемый в коррупции заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов ближайшие два месяца проведет за решеткой – такое решение по ходатайству следствия сегодня принял Басманный суд Москвы.

«В отношении Исмаилова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 января 2024 года», – говорится в вердикте Басманного суда Москвы

Как стало известно в ходе слушаний, Исмаилову предъявлено обвинение в получении двух крупных взяток и в превышении должностных полномочий. Ему и второму задержанному, заместителю начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгату Абдулгапурову, вменяется получение взятки в сумме 300 тыс рублей за бездействие по результатам проверки незаконного строительства дома, а также 1 млн рублей за бездействие по факту хищения 30 млн рублей бюджетных средств материнского капитала.

Также в начале 2020 года Исмаилов и Абдулгапуров передали знакомому 100 млн рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалюты, а после его уклонения от исполнения договоренностей они инициировали возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве, отправив знакомого в СИЗО.

В суде Исмаилов свою вину не признал.

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