Эль Мюрид: Парад в Ханкенди – своеобразная победная точка |
Путин исключил военный союз с Китаем |
В Азербайджане отмечается День флага |
Турция указала на двойные стандарты Евросоюза |
США рассчитывают на мир между Баку и Ереваном |
Коротченко: Победа Азербайджана изменила историю Южного Кавказа |
«Нам не нужна новая война». Речь Алиева на историческом параде Победы в Ханкенди. Фотографии |
Rheinmetall изготовит для Украины около 100 тысяч боеприпасов |
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева |
Главное Мир

Боррель анонсировал расширение антироссийских санкций

Боррель анонсировал расширение антироссийских санкций

Европейский Союз планирует представить очередной пакет санкций против России уже в начале следующей недели – 13 ноября. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель изданию Financial Times.

По его словам, в 12-й пакет санкций, среди прочего, будет входить запрет на поставку алмазов из РФ.

«Для того, чтобы государства-члены единогласно поддержали запрет на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 обеспечила, скажем так, политическое освещение вопроса… Это было сделано, координация сработала, и мы сможем представить пакет санкций министрам иностранных дел в понедельник», – отметил Боррель.

Теги:
Из этой рубрики
"В 5 раз меньше". Зеленский сравнил потери Украины и России
Мир

«В 5 раз меньше». Зеленский сравнил потери Украины и России

2023/11/09, 01:17
Боррель анонсировал расширение антироссийских санкций
Мир

Боррель анонсировал расширение антироссийских санкций

2023/11/09, 01:00
Блинкен посоветовал Израилю минимизировать жертвы среди мирного населения Газы
Мир

Блинкен посоветовал Израилю минимизировать жертвы среди мирного населения Газы

2023/11/09, 00:45
Зеленский: На следующий год у нас есть очень конкретный план
Мир

Зеленский: На следующий год у нас есть очень конкретный план

2023/11/09, 00:31
В Грузии запущен сбор подписей за членство страны в ЕС
Мир

В Грузии запущен сбор подписей за членство страны в ЕС

2023/11/09, 00:18
Стамбульский мост засиял цветами азербайджанского триколора
Мир

Стамбульский мост засиял цветами азербайджанского триколора

2023/11/09, 00:10
США израсходовали 96% выделенных для Украины средств (видео)
Мир

США израсходовали 96% выделенных для Украины средств (видео)

2023/11/08, 23:59
Замглавы МВД Дагестана упекли под арест
Мир

Замглавы МВД Дагестана упекли под арест

2023/11/08, 23:36
В Южной Корее робот убил рабочего, приняв его за коробку с овощами
Мир

В Южной Корее робот убил рабочего, приняв его за коробку с овощами

2023/11/08, 23:08