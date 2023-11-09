Боррель анонсировал расширение антироссийских санкций

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Европейский Союз планирует представить очередной пакет санкций против России уже в начале следующей недели – 13 ноября. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель изданию Financial Times.

По его словам, в 12-й пакет санкций, среди прочего, будет входить запрет на поставку алмазов из РФ.

«Для того, чтобы государства-члены единогласно поддержали запрет на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 обеспечила, скажем так, политическое освещение вопроса… Это было сделано, координация сработала, и мы сможем представить пакет санкций министрам иностранных дел в понедельник», – отметил Боррель.