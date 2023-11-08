Ни одна армия не продемонстрировала такого профессионализма и самоотверженности, как наша, заявил Алиев

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Проливая кровь и неся потери на поле боя, мы показали, что Карабах – это Азербайджан. Сегодня каждый должен знать, что отныне с нами шутки плохи. Если руководство Армении все еще живет реваншистскими идеями, если привыкшие к манипуляциям и стоящие за Арменией страны все еще строят какие-то коварные планы в отношении Азербайджана, пусть посмотрят на сегодняшний парад. Пусть они знают, что здесь выстроилось более тысячи наших храбрецов, а таких как они у нас более ста тысяч, и никакая сила не может нам угрожать. Мы готовы сражаться в любой плоскости. Мы показали это на политической арене и, при необходимости, на поле боя.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября – Дня Победы в городе Ханкенди. Его слова приводит «Азертадж».

«В XXI веке ни одна армия не продемонстрировала такого профессионализма и самоотверженности, как наша. Ни один народ не дорожил так сильно своей родной землей и не был готов умереть за нее. Мы все это хорошо знаем, пусть знает и мир», – сказал президент Азербайджана.

«Нам не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство и показали врагу его место. Враг встал перед нами на колени, и сегодня я выступаю тут перед победоносными Вооруженными силами Азербайджана», – добавил президент.

«Мы выполнили все задачи. Но в то же время вопросы, связанные со строительством армии, будут и впредь оставаться для нас приоритетными. Пусть все это знают, и пусть никто об этом не забывает», – сказал глава государства.