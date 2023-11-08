Алиев объяснил, почему приостановление войны в 2020 году было осознанным выбором

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После Шушинской победы враг фактически был готов капитулировать и через день подписал акт о капитуляции. И мы остановили войну.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября – Дня Победы в городе Ханкенди.

«В то время наши Вооруженные силы были в шаге от Ханкенди. Приостановление в то время (после Шушинской победы – ред.) войны было нашим осознанным выбором. То, что мы сегодня проводим вот здесь – на центральной пощади города Ханкенди военный парад, еще раз показывает, насколько это был правильный, мудрый шаг», – сказал президент.