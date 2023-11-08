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Ильхам Алиев: Если бы руководство Армении прислушалось к моим словам…

Ильхам Алиев: Если бы руководство Армении прислушалось к моим словам...

Посредники, занимавшиеся урегулированием армяно-азербайджанского конфликта, фактически старались заморозить ситуацию. Они считали, что азербайджанский народ смирится с этой ситуацией. Но азербайджанский народ никогда и не думал мириться с этим положением. Я неоднократно заявлял это с различных трибун, что мы не смиримся с этой ситуацией, не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство, и если переговоры будут безрезультатными, то мы, применив силу, на основе международного права освободим родные земли от оккупантов на поле боя.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября – Дня Победы в городе Ханкенди.

«Если бы руководство Армении и некоторые внешние силы, которые в то время и сегодня стоят за ним, прислушались к моим словам, то не было бы необходимости во Второй Карабахской войне. Я неоднократно говорил, обращаясь к руководству Армении: Если вы не выйдете с наших земель, то столкнетесь с нами лицом к лицу на поле боя. Кто бы ни стоял за вами, это не сможет заставить нас свернуть с нашего справедливого пути. 44-дневная Отечественная война еще раз это показала», – отметил глава государства.

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