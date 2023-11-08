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Алиев: В многовековой истории азербайджанского народа подобных блестящих побед не было

Алиев: В многовековой истории азербайджанского народа подобных блестящих побед не было

Наши победоносные Вооруженные силы, подарившие нам этот День Победы, проявив на поле боя храбрость, героизм, самоотверженность, изгнали врага с наших исконных земель. Это – большое историческое событие.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября – Дня Победы в городе Ханкенди.

Отметив, что в многовековой истории азербайджанского народа подобных блестящих побед не было, глава государства подчеркнул: «Шушинская операция, все другие военные операции, которые мы проводили в течение 44 дней, мужество наших военных – это героический эпос».

Президент отметил, что за сорок четыре дня азербайджанские солдаты и офицеры, победив врага на поле боя и освободив наши города и села, проявили истинный героизм. Каждый день мы шли вперед и ни дня не сделали шагу назад.

Подчеркнув, что вражеская армия, увидев профессионализм, самоотверженность Вооруженных сил Азербайджана, все больше паниковала, что, по их собственному признанию, во время 44-дневной войны в армии Армении было более 12 тысяч дезертиров, глава государства отметил: «Ни один военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана не покинул поле боя. Это еще раз продемонстрировало всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа и его высокие нравственные качества».

«Конечно же, Шушинская операция занимает особое место в ходе 44-дневной Отечественной войны. Потому что освобождение расположенного в очень сложных географических условиях города Шуша, который считался неприступной крепостью, с легким вооружением, во многих случаях в рукопашных боях требовало большой силы, профессионализма и самоотверженности. Сыны Азербайджана продемонстрировали это», – добавил президент.

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