Алиев: Азербайджанский народ на протяжении многих лет бил в одну точку

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Три года назад город Шуша, являющийся короной Карабаха, был освобожден от оккупантов. Через день вражеская армия сдалась и подняла белый флаг. Таким образом, Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджанского государства. Это – историческое событие.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября – Дня Победы в городе Ханкенди.

«Азербайджанский народ на протяжении многих лет в период оккупации бил в одну точку, чтобы наши земли поскорее были освобождены от оккупантов. Мы приближали этот священный день каждый день, каждый час своим трудом, своей работой», – отметил глава государства.