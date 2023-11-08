Польша поставила условие для вступления Украины в ЕС

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О том, чтобы Украина стала членом Евросоюза (ЕС), не может быть и речи, пока окончательно не будет решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни. Об этом 7 ноября заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной. Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», — заявил дипломат в эфире радио ZET.

Он добавил, что если Варшава хочет быть в одном союзе с Украиной и заключить с ней мир, то этот серьезный спорный вопрос должен быть решен, иначе сотрудничать обеим сторонам будет очень трудно.

Киев выдает Варшаве лишь единичные разрешения на проведение поисков и эксгумации останков жертв Волынской резни.