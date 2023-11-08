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Байден попросил Нетаньяху взять паузу в боях

Байден попросил Нетаньяху взять паузу в боях

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трёхдневную паузу в боях в секторе Газа с целью продвижения в вопросе освобождения заложников. Об этом информирует портал Axios со ссылкой на источники.

«Байден призвал Нетаньяху согласиться на трёхдневную паузу в боях, чтобы позволить добиться продвижения в вопросе освобождения некоторых заложников», — говорится в публикации.

По данным портала, власти США, Израиля и Катара в настоящий момент рассматривают предложение по освобождению от 10 до 15 заложников.

Кроме того, отмечается, что пауза в боях позволит верифицировать личности заложников и передать списки имён тех, кого удерживает палестинское движение ХАМАС.

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